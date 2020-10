Gdańsk. Nie chciał zasłonić ust i nosa. W końcu zaskoczył wszystkich

Nie chciał zasłonić ust i nosa

Niestety nie wszyscy chętnie stosują się do tych obostrzeń i wciąż z premedytacją nie zakrywają ust i nosa lub wykłócają się z pracownikami sklepów czy innych miejsc, w których powinni tego obowiązku przestrzegać.

Wszyscy odwiedzający dostosowali się do wymogów, ale jeden mężczyzna niestety miał z tym problem. Zaczął wykłócać się z przewodnikiem, że nie założy maseczki i że to ogranicza jego prawa. Ale pracownik obiektu uprzejmie informował, że nie może go z tego obowiązku zwolnić i bez maseczki mężczyzna nie może zwiedzać.