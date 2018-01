Gdy linia lotnicza upada, pasażerowie zostają na lodzie. "Konieczna jest zmiana prawa"

Gdy linia lotnicza ogłasza bankructwo, na klientów pada blady strach. Pasażerowie, którzy kupili bilety, zadają sobie pytanie: "Czy polecę?". A gdy się okazuje, że loty zostały odwołane, głowią się, jak odzyskać pieniądze. Zdaniem Pawła Niewiadomskiego, prezesa Polskiej Izby Turystycznej, dotychczasowe przepisy, chroniące pasażerów są niewystarczające.

W ostatnim kwartale 2017 r. upadłość ogłosili trzej znaczący przewoźnicy w Europie – brytyjska liniia lotnicza Monarch Airlines, niemiecka Air Berlin i austriacka Niki. W wyniku tego wielu pasażerów pozostało za granicą bez możliwości powrotu do kraju w ramach wykupionych przelotów. Ludzie nie mają też szansy na odzyskanie pieniędzy za niewykorzystane bilety. Przy Monarch Airlines mowa o ponad 110 tys. pasażerów przebywających poza Wielką Brytanią w momencie ogłoszenia upadłości i kolejnych 750 tys. osób, które zarezerwowały lot, ale już nie mogły polecieć. W przypadku Air Berlin co najmniej 180 tys. klientów nie odzyska pieniędzy, a zawieszenie działalności przez Niki dotyczy 410 tys. rezerwacji. Skutki wynikające z upadłości tych trzech przewoźników dotyczą łącznie ponad 1 mln rezerwacji.

Z raportów Komisji Europejskiej wynika co prawda, że liczba osób, która doświadcza przykrych skutków upadłości przewoźników lotniczych jest niewielka. W związku z tym zmiana prawa w tym zakresie nie jest konieczna, bo w wystarczajacy sposób zabezpiecza ono pasażerów (KE zarekomendowała jedynie wzmocnienie nadzoru krajów członkowskich przy wydawaniu licencji dla linii lotniczych w Unii Europejskiej - miało to wzmocnić ochronę klientów w przypadku zawieszenia działalności przez przewoźnika). Trudno się zgodzić z tym stanowiskiem, bo skutki tych zdarzeń są znaczące. A ostatnie bankructwa Monarch Airlines, Air Berlin i Niki pokazały, że funkcjonujące do tej pory rozwiązania się nie sprawdzają.