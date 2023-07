Gdynia SUPer Miasto

"Zapraszam do Gdyni i zachęcam zarówno mieszkańców jak i odwiedzających nas turystów, aby spróbowali swoich sił w pływaniu na desce SUP. To wspaniała okazja do aktywnego spędzania czasu, odkrywania naszych malowniczych, nadmorskich zakątków i czerpania radości z kontaktu z naturą. Niech pływanie na SUP-ach w Gdyni stanie się dla nas wszystkich nie tylko sportowym wyzwaniem, ale również okazją do relaksu, odprężenia i budowania więzi z naszym pięknym miastem "z morza i marzeń" – zachęca Katarzyna Gruszecka- Spychała, wiceprezydent Gdyni