Gdzie na egzotyczny urlop latem? Zobacz nasze propozycje

Latem większość turystów rusza na podbój Europy. Żeby uniknąć tłumów, warto wybrać się wtedy na inny kontynent. Gdzie pojechać na egzotyczne wakacje? Polecamy Wietnam, Tajlandię i Tanzanię.

Wakacje w egzotycznym kraju latem to niższe ceny niż w pozostałych porach roku

Wietnam – kierunek na lato w okazyjnej cenie

O wakacjach w Wietnamie zazwyczaj marzą wytrawni podróżnicy. To dlatego, że wycieczka do tego kraju jest postrzegana w kategoriach dużych wydatków. Tymczasem jest jeden okres, kiedy ceny wczasów w Wietnamie spadają aż miło - w czasie lata.

Dlaczego latem Wietnam jest tak tani? Ponieważ w czerwcu zaczyna się tam pora deszczowa, która mało zachęcającą nazwą odstrasza turystów. Nie dziwi więc, że biura podróży robią, co mogą, aby mimo wszystko zainteresować ich swoją ofertą. I warto z niej skorzystać – wietnamskie deszcze mają wyjątkowo czarny PR, a prawda jest taka, że owszem, potrafią być intensywne, ale też krótkotrwałe. Po chwilowej ulewie na dłużej nastaje piękna pogoda. Nie będziemy trząść się z zima - latem średnia temperatura powietrza wynosi tam co najmniej 29 st. C.



Gdzie warto spędzić urlop w Wietnamie? Polecamy zwłaszcza jego południową część. To tam, niedaleko miasta Phan Thiet, znajduje się Mũi Né – słynna na cały świat wioska, której plaże robią kolosalne wrażenie na turystach. Powód? Sąsiadują one z pustynnymi przestrzeniami, których piasek ma charakterystyczną, czerwoną barwę. Warto wybrać się też nad strumień Suoi Tien, którego woda ma ceglany kolor, a wzdłuż rozciągają się niewiarygodne formacje skalne.

Tajlandia – najtańsze miejsce na egzotyczne wakacje

Gdzie można spędzić tani, egzotyczny urlop? Odpowiedź jest prosta - w Tajlandii. 3-gwiazdkowe hotele w tym kraju oferują lepszy standard niż Egipt czy Turcja. Tygodniowy wypoczynek kosztuje tu już od ok. 3 tys. zł. Oczywiście w cenie są bilety lotnicze.

Tajlandia to nie tylko Bangkok. Świetną opcją na wczasy jest choćby wyspa Phuket. Miłośnicy nurkowania będą nią zachwyceni – znajduje się tam plaża Karon, z której najłatwiej dopłynąć do pobliskiej rafy koralowej. Poza tym Karon to idealne miejsce do uprawiania wielu innych sportów wodnych, przede wszystkim windsurfingu. Można stąd łatwo dotrzeć do Big Buddhy – ogromnego, złotego posągu Buddy, który jest jedną z największych atrakcji na wyspie. Phuket oferuje w sumie kilkadziesiąt plaż, z których te najbardziej odludne można znaleźć w północnej części wyspy. Są to m.in. Nai Thon i Mai Khao.



W Tajlandii koniecznie trzeba też skosztować lokalnych specjałów. Tajska kuchnia jest jedną z najlepszych na świecie, a niedowiarki powinny spróbować pad thai – smażonego makaronu ryżowego z tofu, sosem rybnym, pastą tamaryndową i kurczakiem lub krewetkami. Pycha!

Zanzibar – egzotyka w sam raz na lato

Na początek małe wyjaśnienie – Zanzibar to część Tanzanii, tyle że do pewnego stopnia autonomiczna, dlatego często jest mylnie uważany za oddzielny kraj. Kolejny błąd: Zanzibar to wyspa o długości 85 km, którą zamieszkuje niecałe 900 tys. osób. Nie, Zanzibar to cały archipelag, a wspomniana wyspa nazywa się Unguja. I to na nią warto się wybrać.

Co można robić na Ungui? Przede wszystkim udać się na tzw. safari blue. To podróż żaglówką, którą przemierzymy najciekawsze wodne rejony. Łódź zatrzymuje się nad rafą koralową, więc można założyć płetwy i maskę, a następnie zanurkować, podziwiając podwodny świat.

Unguja to dobre miejsce na egzotyczne wczasy z jeszcze jednego powodu – Stone Town. To najstarsza dzielnica miasta Zanzibar, którą wpisano na listę UNESCO. Stone Town jest obowiązkowym kierunkiem dla fanów Freddiego Mercury'ego, który w 1946 r. urodził się właśnie tutaj.

W Stone Town warto pobłądzić wśród miejscowych wąskich ulic, aby ostatecznie trafić na targowisko pachnące szafranem, trawą cytrynową kardamonem i kawą. Polecamy też przyjrzeć się zwyczajom tubylców i zakupić od nich rękodzieło – to zanzibarska specjalność.