Gdzie pojechać na last minute w marcu? Tanie oferty wakacji

Masz dość zimna i marzy ci się urlop w ciepełku? Nic prostszego - znaleźliśmy świetne okazje wakacji last minute w marcu. Na tapetę wzięliśmy Egipt, Oman i Dominikanę. Oferta wyjazdu do tego ostatniego kraju robi szczególne wrażenie - 11 dniowa wycieczka jest tańsza o 4600 zł.

Egipt – last minute z pewną pogodą

Wakacje w Egipcie pozostają hitem sprzedaży przez cały rok. Są szalenie popularne wśród turystów z Europy latem, ale także kiedy w Polsce na przemian chlapa, śnieg i mróz. W marcu takich kurortach nadmorskich w basenie Morza Czerwonego, jak znane Hurghada czy Marsa El Alam słońca nam nie zabraknie.

W usytuowanej nieopodal Zatoki Sueskiej Hurghadzie w ciągu dnia w marcu doświadczymy 25 st. C i wykąpiemy się w niezwykle ciepłej i przejrzystej morskiej wodzie (przyjemne 22 st. C). Nieco na południe wzdłuż wybrzeża, w Marsa El Alam, wczesna wiosna jest jeszcze cieplejsza. Wysokiej temperaturze powietrza wynoszącej 29 st. C towarzyszy wówczas bowiem 10 godzin pełnego nasłonecznienia.

Nocą w Egipcie zmarznąć nie powinniśmy, a na rozgrzanie dodajmy jeszcze dodatkowo informację o super ofertach last minute – wycieczki w formule all inclusive z przelotami w marcu tanieją nawet o ponad 40 proc.! W marcu warto zabrać całą rodzinę do ciepłego kraju i zapłacić mniej.

Dominikana – last minute na rajskiej wyspie

W marcu Dominikana kusi ofertami w znacznie niższych cenach niż w sezonie. Za kilkunastodniowe zorganizowane wakacje zapłacimy w tym miesiącu nawet o prawie połowę mniej (11 dni za 5700 zł) i to w komfortowej formule ze wszystkim w cenie! Wśród obiektów noclegowych dominują hotele 5-gwiazdkowe, gdzie wypoczniemy w iście luksusowych warunkach. Wybrzeże wyspy oblewają cieplutkie wody Oceanu Atlantyckiego oraz Morza Karaibskiego (26 st. C), piaszczyste plaże poza sezonem są dosyć puste, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, a drinki w beach barach rozkosznie chłodne.

Temperatury na Dominikanie w marcu oscylują pomiędzy upalnymi 30 st. C w dzień i 20 st. C nocą. To również jedyny miesiąc, w ciągu którego doświadczymy maksymalnego nasłonecznienia w ciągu całego roku. Ten plażowy raj jest dostępny już po kilkugodzinnym locie z naszego kraju, obecnie dużo taniej niż myślisz.

Oman – wczasy z egzotyką w tle

Od kwietnia w Omanie rozpoczynają się upały trwające praktycznie do listopada. Marzec to ostatni moment, aby wypocząć w tym niepoznanym do końca kraju na wybrzeżu Morza Arabskiego, graniczącym ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Jemenem i pozwiedzać w bardzo przyjemnej temperaturze. To właśnie teraz ceny tygodniowych wakacji w Omanie z przelotami i all inclusive spadają nawet o 1/3. Wycieczki można kupić za mniej niż 3800 zł.

Pogoda na miejscu to 27 st. C w ciągu dnia z 9 godzinami słonecznymi, 22 st. C nocą i woda morska o temperaturze 24 st. C, zachęcająca do kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

