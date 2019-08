Susza odsłoniła świątynię. Tajowie modlą się do zatopionego posągu Buddy

Susza w centralnej Tajlandii spowodowała odsłonięcie od dawna zalanej wodą świątyni. Teraz tysiące ludzi ustawiają się w kolejkach, by pomodlić się do bezgłowego posągu Buddy. Nie są to dobre wieści, bo eksperci apelują, że Tajlandię czeka najgorszy od wielu lat nieurodzaj.

Tajowie składają hołd posągowi (Facebook.com/ Newscom)

Długotrwały brak deszczu spowodował, że na powierzchnię wyłoniły się pozostałości buddyjskiej świątyni Wat Nong Bua Yai. Ze względu na budowę tamy, święte miejsce oraz otaczająca je wioska 20 lat temu znalazły się pod wodą. Oprócz świątyni, woda odsłoniła również 4-metrowy, bezgłowy posąg buddy, któremu Tajowie oddają obecnie hołd.

Zwykle żadna część świątyni nie wystaje z wody. Zbiornik, w którym się znajduje ma pojemność ok. 960 metrów sześciennych i służy do nawadniania 526 tys. hektarów upraw aż w czterech prowincjach. Obecna susza spowodowała, że zasila on zaledwie 1214 hektarów w jednej prowincji.

Kiedyś świątynia była centrum życia lokalnej społeczności. Odbywały się w niej spotkania towarzyskie, edukacyjne, prowadzono tam modlitwy i odprawiano rytuały. Dziś znów tłumy ludzi udają się w tamto miejsce. Nie tylko, by zobaczyć pozostałości dawnych domów, ale i pomodlić się do Buddy.

Tajlandię dotknęła najgorsza od dziesięcioleci susza, która największe szkody wyrządza przede wszystkim rolnikom uprawiającym ryż. Poziom wód w zbiornikach jest znacznie poniżej miesięcznych średnich, a poziom Mekongu nie był tak niski od ponad 100 lat. Wszystko to dzieje się w porze monsunowej, kiedy to poziom wilgotności w Azji Południowo-Wschodniej powinien być najwyższy.