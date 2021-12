Gigantyczna inwestycja w Malborku. "Cieszymy się bardzo na to wyzwanie"

- Po częściowym oczyszczeniu terenu z roślinności zidentyfikowaliśmy inne problemy widoczne teraz gołym okiem. Mury są rozsadzone przez korzenie i pochylone. W związku z tym trzeba będzie zmodyfikować pewne pierwotne założenia. Potrzebna będzie ścisła współpraca muzeum z firmą wykonawczą– mówi w rozmowie z WP Turystyka dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. - Cieszymy się bardzo na to wyzwanie, bo kolejna część zamku zostanie odbudowana. Lubimy takie problemy konserwatorskie. Pracy przy zabytkach nie można ściśle zaplanować, ponieważ zawsze są jakieś niespodzianki. Nie sądzę jednak, żeby one nas zatrzymały i doprowadziły do nieukończenia inwestycji. Mam nadzieję, że na początku 2024 r. będziemy mogli zaprosić chętnych do zwiedzania wnętrz.