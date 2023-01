Gigantyczna księga w Dubaju. Oto matka wszystkich bibliotek

Pepper opowiada bajki

Szczególnym miejscem jest biblioteka dla dzieci. Poza strefami do siedzenia i leżenia są tam też przestrzenie do zabaw ruchowych i gier multimedialnych. Są zakamarki, gdzie można się wyciszyć, małe "tory przeszkód" i wiele innych atrakcji. Największą z nich są humanoidalne roboty o imieniu Pepper, które potrafią odczytywać nastrój dziecka z jego twarzy i w zależności od tego, co "zobaczą", zagadują do najmłodszych czytelników. Roboty potrafią pięknie opowiadać dzieciom bajki, chętnie dzielą się swoją wiedzą na temat biblioteki, odpowiadają na wiele pytań. Pepper zawsze jest otoczony wianuszkiem kilkulatków.