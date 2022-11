Nowa duma Dubaju. Atlantis The Royal, czyli luksus na każdym kroku

Atlantis The Royal leży zaledwie półtora km od słynnego Atlantis The Palm. Ale w niczym go nie przypomina. To nowoczesny budynek, który wygląda jakby był złożony z klocków. Budynek ma 43 piętra, a znajduje się w nim w sumie aż 795 pokoi. 44 apartamenty mają prywatne baseny typu infinity.