Gigantyczne bombki sparaliżowały miasto. To nagranie jest hitem

Jak informuje "The Sun", bombki - dorównujące wielkością autobusom - pojawiły się nagle na West End Street w Londynie w nocy z 31 października na 1 listopada. Kierowcy, którzy nie mieli pojęcia, o co chodzi, próbowali uciekać przed ogromnymi kulami, ale nie wszystkim się to udało. Na szczęście dekoracje były lekkie i elastyczne, więc odbijały się od pojazdów bez niszczenia ich karoserii.