Londyn. To miasto jest ciekawą opcją na city break

Inny punkt widokowy, który warto odwiedzić, to Sky Garden, znajdujący się na 36 piętrze przeszklonego wieżowca przy Fenchurch Street. Widok z tak dużej wysokości naprawdę oszałamia. Można ogarnąć wzrokiem prawie całe miasto. W dodatku co ciekawe jest to darmowa atrakcja, jedynie wymagana jest wcześniejsza rezerwacja biletów. Już sam budynek z zewnątrz wygląda imponująco. Został nazwany "The Walkie-Talkie" ze względu na swój charakterystyczny kształt, którym przypomina dwukierunkową słuchawkę radiową.