Gmina wyremontowała Szwajcarię Lwówecką. Internauci zarzucają oszpecenie parku krajobrazowego

Monumentalne piaskowce skalne, gęsty las i porośnięte skały, stanowiska wspinaczkowe, w dole potok Srebrna – niegdyś rezerwat przyrody, dziś Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Brzmi i wygląda malowniczo. Gdyby nie remont przeprowadzony przez gminę i miasto Lwówek Śląski. Choć niektórzy twierdzą, że zrobiła to GDDKiA, bo na szczycie wzgórza zamontowano barierki jak na ścieżce rowerowej.

Fotograf Cezary Jackowski w grupie "Sudety z plecakiem” na Facebooku opublikował zdjęcia z wyprawy na szczyt Szwajcarii Lwóweckiej. Internauci złapali się za głowy i zaczęli rozpisywać swoje teorie. Niektórzy sugerują, że zamontowane tam barierki są taki same jak na ścieżkach rowerowych, inni – że to początek budowy marketu, bo tak właśnie ogrodzone są w tych miejscach parkingi. "Dramat, koszmar, masakra, tragedia" – to niektóre z łagodniejszych ocen pod wspomnianym postem.