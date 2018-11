Kameralne miasteczka. Spędź weekend w Polsce

Ciekawy weekend w Polsce to nie tylko Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Zakopane. We dwoje czy całą rodziną można również wybrać się do mniejszych miejscowości w naszym kraju. Polecamy malowniczo położone i atrakcyjne Kudowę-Zdrój, Sopot oraz Nałęczów.

Kudowa-Zdrój należy do najpiękniejszych zakątków, które warto zwiedzić w weekend (Shutterstock.com)

Weekend w Kudowie-Zdrój

Kudowa-Zdrój jest lubianym dolnośląskim miastem uzdrowiskowym na południu Polski nieopodal Czech. Korzenie wsi sięgają XIV w. Ogromną zaletą tego miejsca jest piękne położenie na południowych stokach Gór Stołowych, czemu zawdzięczamy stosunkowo łagodny okoliczny klimat. Mnóstwo tutaj regionalnych szlaków turystycznych, które przebiegają przez Kudowę-Zdrój.

Miasto bardzo docenia Narodowy Instytut Dziedzictwa, a na jego liście zabytków figurują liczne obiekty z większości dzielnic. Szczególnie istotne pod względem historycznym są zabytkowy układ urbanistyczny Kudowy-Zdrój, kościoły i kaplice z przyległymi do nich cmentarzami, dzwonnice, stodoły, drewniane domy, chałupy, skanseny. Warto wymienić również jedną z trzech na terytorium Europy Czermną Kaplicę Czaszek, sprawiającą dosyć upiorne wrażenie, w której wnętrzu są czaszki oraz kości zmarłych osób. W tutejszym Parku Zdrojowym leży pijalnia wód mineralnych z wodami arsenowymi, a ponadto w Kudowie-Zdrój polecamy świetnie wyposażone Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, Muzeum Zabawek, Muzeum Żaby czy też Szlak ginących zawodów. Dodatkowo na terenie miasta nie można pominąć takich interesujących atrakcji turystycznych, jak szopka z 250 ruchomymi figurkami lipowych w dzielnicy Czermna, kryte kąpielisko, a także organizowane cyklicznie Festiwale Moniuszkowe. Kudowa-Zdrój to także bliskość rezerwatu Błędne Skały, szczytu Szczeliniec Wielki, sanktuarium w Wambierzycach oraz magicznej Pragi.

Sopot weekendowo

Poza sezonem wakacyjnym Sopot na Pobrzeżu Kaszubskim i całe Trójmiasto także przyciągają turystów. Miasto łączące Gdańsk i Gdynię usytuowane nad Zatoką Gdańską opływa Morze Bałtyckie. Sopot będący lubianym uzdrowiskiem oraz nadmorskim kurortem dysponuje najdłuższym na terytorium naszego kontynentu drewnianym molem o długości 512 m. W tutejszej Operze Leśnej organizowane są coroczne imprezy Sopot Festival. Ponadto polecane ciekawe zakątki to skansen archeologiczny Grodzisko, latarnia morska, Krzywy Domek, Zakład Balneologiczny, kościół Zbawiciela, ulica Bohaterów Monte Cassino, żydowski cmentarz przy ulicy Malczewskiego oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Shutterstock.com

Za 3 dni pobytu w Sopocie w grudniu z zakwaterowaniem niedaleko Bałtyku i bufetem śniadaniowym zapłacimy już 320 zł od osoby. Tutejsza baza hotelowa jest dość obszerna i obejmuje miejsca o różnym standardzie – od hosteli, przez pokoje w kwaterach prywatnych, po najdroższą opcję, czyli kilkugwiazdkowe hotele oraz apartamenty na wynajem.

Nałęczów na weekend przez cały rok

Nałęczów to nie tylko znane uzdrowisko o nietypowym profilu kardiologicznym, ale również letnisko ze świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko weekendu, ale również i dłuższego urlopu. Ta popularna miejscowość rekreacyjno-wypoczynkowa w powiecie puławskim jest dodatkowo wspaniałą bazą wypadową na wycieczki do Lublina czy też niedalekiego Kazimierza nad Wisłą. Mikroklimat Nałęczowa sprzyja rehabilitacji osób po zawałach serca, redukcji dolegliwości sercowych, pomaga po różnego rodzaju operacjach kardiologicznych i obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Wikimedia Commons CC BY-SA

Sercem malowniczego i zielonego Nałęczowa jest rozległy Park Zdrojowy z interesującą, zabytkową architekturą, uzupełnioną o nowocześniejsze zakątki. Miasteczko jest jednym z najcieplejszych miejsc w kraju pod względem regionu bioklimatycznego. Znajdziemy tutaj kilka rozlewni wód mineralnych. Uzdrowisko nazywano kiedyś Bochotnicą, a wśród kuracjuszy wypatrzeć można było Henryka Sienkiewicza czy Stefana Żeromskiego.

Zorganizowane oferty wyjazdów do Nałęczowa to zazwyczaj pobyty tygodniowe z trzema posiłkami w ciągu dnia, dzięki czemu nie musimy się już o nic martwić i wracamy do miejsca zakwaterowania na posiłki. Baza noclegowa w miasteczku jest dosyć obszerna, a składa się na nią przede wszystkim kilka sanatoriów, zakłady uzdrowiskowe, urokliwe pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne tuż pod Nałęczowem i na jego obrzeżach oraz całe mnóstwo kwater prywatnych. Zakątek z zabytkowymi willami dysponuje prawami miejskimi od 1963 roku.

Wikimedia Commons CC BY

W Nałęczowie znajdziemy Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, podległe Zakładowi Leczniczemu Uzdrowisko Nałęczów SA. sanatoria oraz kliniki prywatne. Za tygodniowy wypoczynek w grudniu w centrum Nałęczowa zapłacimy 910 zł, a w cenie śniadania, obiady i kolacje. Wczasy w sanatorium bez problemu można kupić bez skierowania na turnus rehabilitacyjny od lekarza. Natężenie ruchu turystycznego zdecydowanie wzrasta w okresie około weekendowym, dlatego warto zaplanować cały tydzień w Nałęczowie.

