"Godzilla", czyli potężna chmura pyłu znad Sahary zmierza do USA

Niebezpieczna chmura pyłu znad Sahary

Jak podaje dziennik, masa suchego i zapylonego powietrza jest znana jako Saharan Air Layer (warstwa powietrza saharyjskiego). Przemieszcza się nad Ocean Atlantycki co trzy do pięciu dni od później wiosny do wczesnej jesieni, osiągając szczyt od końca czerwca do połowy sierpnia. Chmura po raz pierwszy pojawiła się na zdjęciach satelitarnych zarejestrowanych w Afryce w czerwcu, jak twierdzą amerykańscy specjaliści z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Zwykle przemieszcza się na wysokości od 1500 do 6000 metrów nad ziemią. Tym razem, jak oceniają meteorolodzy, silne wiatry spowodowały, że chmura trafiła do wyższych warstw atmosfery.