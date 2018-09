Gorączka złota na plażach. Szukają skarbów po turystach

Gdy miłośnicy słonecznych kąpieli wracają do domów, na plaże we Włoszech wkraczają "poszukiwacze skarbów", którzy z wykrywaczami metali w dłoniach, przeczesują teren w nadziei na znalezienie cennych przedmiotów.

Szacuje się, że we Włoszech mieszka 100 tys. poszukiwaczy skarbów, ale tylko połowa właścicieli wykrywaczy metali zarejestrowała posiadany przez siebie sprzęt.

W Italii prawo nakazuje, aby znaleziony przedmiot zgłosić na policję. Zgodnie z przepisami powinien on zostać złożony w depozycie i czekać na prawowitego właściciela przez rok i jeden tydzień. Dopiero po 372 dniach prawo do zguby nabywa znalazca. Jednak do tej pory w większości znalezione "skarby" poszukiwacze zabierali tylko dla siebie.