Górale tańczą na Dżerbie. Przyjechali do Tunezji na międzynarodowy festiwal

Dżerba to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Tunezji. Latem można spotkać tu, poza urlopowiczami, także uczestników międzynarodowego festiwalu - m.in. z Polski.

Dżerba to nie tylko hotele czy plaże. Wyspa szczyci się także bogatym życiem kulturalnym. To właśnie tu odbywa się latem, począwszy od lat 70. XX w., międzynarodowy festiwal muzyki i teatru Djerba Ulysse. W tym roku jest organizowany po raz 41. (w dniach od 17 lipca do 16 sierpnia).