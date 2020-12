Nowy Jork. Niezwykłe zdjęcie grudniowej pełni hitem sieci

Manhattan - niezwykłe zdjęcie księżyca

Na pierwszym planie widzimy platformę widokową "The Edge", wypełnioną turystami. Znajduje się ona na 101. piętrze drapacza chmur 30 Hudson Yards, położonego na Manhattanie. Obecnie jest to szósty najwyższy budynek w Nowym Jorku.

Trójkątny taras zawieszony jest na wysokości 1100 stóp, czyli ok. 335 m. Jest to najwyżej położona otwarta platforma widokowa w obu Amerykach. Taras w CN Tower w Toronto znajduje się 2 piętra wyżej, na wysokości 342 m, jednak jest on w całości oszklony.