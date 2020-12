USA. Burza śnieżna paraliżuje Nowy Jork. Sieć zalewają zdjęcia

Śnieżyca w Nowym Jorku - spadło 30 cm śniegu

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami wydano już w środę, 16 grudnia. Do wczorajszego wieczoru w niektórych miejscach napadało nawet 30 cm śniegu, a mroźne temperatury i porywisty wiatr dodatkowo pogarszały warunki na drogach.

Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec opadów. Śnieżyca może się utrzymywać nawet do poniedziałku. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił stan wyjątkowy w 18 hrabstwach Nowego Jorku i poprosił mieszkańców miasta o pozostanie w domach, by załogi sprzątające mogły jak najszybciej oczyścić drogi.