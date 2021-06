Gruzja. Smakowicie zastawiony stół to pretekst, by celebrować życie

– Czym jest prawdziwa supra doświadczyłem podczas swoich pierwszych wyjazdów do Gruzji. Kraj nie był wtedy tak rozwinięty turystycznie jak teraz, więc Gruzini byli mną i tym co tam robię niezwykle zaciekawieni. Kiedy podróżowałem, byłem ciągle przez nich zapraszany do domów, wręczali mi prezenty i często zatrzymywali mnie, aby ze mną porozmawiać. Pamiętam, że podczas drugiego wyjazdu, kiedy już wiedziałem, że chcę się tam przeprowadzić i szukałem domu do wynajęcia, właściciel tego miejsca zaprosił mnie do siebie. Usiadłem przy stole z całą jego rodziną, było nas ok. dziesięciu osób. Po szeregu toastów wygłosił mowę za przyjaźń polsko – gruzińską, za to, żeby udał się mój biznes i żebyśmy mogli razem współpracować. To było piękne przeżycie – wspomina.