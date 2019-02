Gwiazdy latają nie tylko prywatnymi samolotami. Celebrytów można też spotkać w klasie ekonomicznej

Gdy Alankrutha Giridhar wsiadała na pokład samolotu, z pewnością nie spodziewała się, że w klasie ekonomicznej jej sąsiadem będzie nominowany do Oscara Timothée Chamelet. Nie jest on jedyną gwiazdą, która woli podróżować "zwykłą" klasą.

Po tym, jak Giridhar zdała sobie sprawę, że siedzi obok jednej z największych wschodzących gwiazd Hollywood, pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Choć początkowo nie mogła w to uwierzyć, okazało się, że nie jest to wcale tak niecodzienna sytuacja.

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej czy amerykańscy laureaci Oscara to jedne z wielu znanych osób, na które możemy natrafić podczas podróży. W 2014 r. na pokładzie samolotu pasażerskiego z Memphis do Dallas w Stanach Zjednoczonych zauważono księcia Williama, który wracał z wesela. Jego brat Harry wraz z żoną, księżną Meghan, zostali zauważeni podczas lotu liniami British Airways do Nicei we Francji w zeszłym roku.