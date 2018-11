Hangzhou wypowiedziało psom wojnę. Wprowadzono szokujące przepisy

Czytając o nowych przepisach, które wprowadzono w chińskim mieście Hangzhou, miłośnicy praw zwierząt chwytają się za głowy. Psy traktowane są tu jak intruzy, wiele z nich zostało w ostatnim czasie uśmierconych.

Psy to najlepsi przyjaciele człowieka, jednak nie w liczącym blisko 8 mln mieszkańców mieście Hangzhou, położonym we wschodnich Chinach. Zgodnie z nowymi regulacjami, wychodzenie poza dom z pupilami jest możliwe wyłącznie przed godz. 7:00 i po 19:00. Właściciele czworonogów są zobowiązani do trzymania ich na smyczy, zakładania kagańców, szybkiego sprzątania po nich nieczystości i trzymania ich z dala od parków, targowisk, placów i reprezentacyjnych części miasta.

Osoby, które złamią którąś z zasad, będą karane wysokimi mandatami, wynoszącymi nawet 1000 juanów (ok. 540 zł), co w Chinach jest znaczącą kwotą. Stracą też dożywotnio licencję na posiadanie psów. Grzywny są jeszcze dotkliwsze w przypadku osób, które posiadają niezarejestrowane czworonogi. Przyłapany właściciel będzie musiał zapłacić 10 tys. juanów (5,4 tys. zł), a jego zwierzę zostanie uśmiercone.