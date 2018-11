Hawaje. Prawdziwy raj na ziemi

Tuż po odkryciu Hawaje nazwano Sandwich Islands. Ten amerykański stan słynie z wspaniałych plaż, rajskich widoków i super warunków do surfowania, a najbardziej znanym miejscem jest Pearl Harbor. Jakie tak naprawdę są Hawaje i ile zapłacisz za wczasy?

Hawaje – wakacje dla każdego

Niesamowicie piękne Hawaje , odkryte w XVIII w. przez Jamesa Cooka, są najmłodszym, 50. stanem USA należącym do kraju dopiero od 1959 roku i swoistym fenomenem ze względu na całkowicie wyspiarskie położenie. Archipelag złożony ze 137 wysp i wysepek na Oceanie Spokojnym ma na czele gubernatora, stolica Hawajów to Honolulu, a oprócz języka angielskiego usłyszymy tutaj dość nietypowy hawajski.

Zamieszkiwanych jest jedynie kilka głównych zakątków stanu – wyspy Hawaii, Oahu (z największą liczbą mieszkańców), Kauai , Molokai, Lanai, Maui oraz Niihau . Wszędzie za to wyciszymy umysł relaksującym tańcem hula, poznamy interesującą kulturę rdzennych Hawajczyków oraz zobaczymy wulkaniczny pejzaż przy całorocznie wysokich temperaturach powietrza i dosyć dużym nasłonecznieniu. Hawaje to również mnóstwo zieleni, wodospady, kratery, punkty widokowe, akwarium, zoo i obszerna oferta gastronomiczna z dużą ilością owoców morza i egzotycznych potraw. Lepiej już zacznijcie ćwiczyć wymowę powitania Aloha.

Hawaje – plażowy raj

Do najciekawszych plaż na Hawajach należą:

Wyspa Maui może się pochwalić przeszło 80 plażami w wielu kolorach. Do najbardziej urzekających z nich zaliczyć można iście pocztówkową Makena Big Beach (tutaj królują lokalsi), sąsiednią plażę nudystów Little Beach, Kanaha Beach z czarnymi skałkami i wypoczywającymi kitesurferami oraz Hookipa Beach z wygrzewającymi się w słońcu żółwiami. Do zwierząt podchodzimy jedynie na 15 metrów, aby ich nie wystraszyć i nie płacić mandatu.