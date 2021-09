Hiszpania. Wystawili wioskę na sprzedaż. Kosztuje tyle, co mieszkanie w Polsce

Hiszpańska wioska na sprzedaż

Candelago to miejscowość, w której znajduje się 12 domów i choć nie ma swojej plaży, to widoki na morze zapierają dech w piersi. "To balkon na Atlantyk" - zapewnia Elena, obecna właścicielka Candelago, w rozmowie z regionalnym dziennikiem "La Voz de Galicia".