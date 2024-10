Hiszpanie wyszli na ulice. "Walczymy o dach nad głową!"

Ceny za wysokie dla Hiszpanów

We wrześniu średnia cena wynajmu mieszkania w Hiszpanii wynosiła ok. 992 euro (ponad 4,2 tys. zł), co oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. W aglomeracji Madrytu średnia stawka wynosiła 1602 euro, (ok. 6,8 tys. zł) a w Katalonii 1348 euro (ponad 5,7 tys. zł). Rosną także ceny kupna nieruchomości - w ciągu ostatniego roku zwiększyły się o 8,7 proc.