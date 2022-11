Hit jesieni w biurach podróży. Powiew egzotyki, ale ceny przystępne

- Z kurortów położonych w afrykańskiej części Egiptu łatwo dotrzeć można do Luksoru, skąd droga prowadzi do starożytnych świątyń w Karnaku, świątyni Hatszepsut czy do Doliny Królów. Z Hurghady organizowane są też wycieczki do Kairu – warto wybrać się nie tylko na płaskowyż Giza, by zobaczyć na własne oczy piramidy, ale też do starej części miasta z historycznym bazarem czy Cytadelą - wylicza Marzena German.