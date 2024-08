Hit nad Morzem Śródziemnym. "Ceny w sklepach niższe niż w Polsce"

Costa Brava - sporo Polaków i tłumy... Holendrów

Ekspert potwierdza, że Polaków na Costa Brava jest sporo, ale to inna nacja jest zdecydowanym numerem jeden. - To, co można zauważyć w pierwszej kolejności, podczas pobytu w Malgrat, to fakt, że przebywają tu turyści z różnych stron świata. O ile obecność Francuzów nie może dziwić (do granicy hiszpańsko-francuskiej jest od Malgrat de Mar około 100 km), to obecność Holendrów już tak (ci do pokonania mają około 1600 km). Bawiąc się w statystyki, można było zgodnie stwierdzić, że był to najczęściej słyszany język na ulicach i plaży w całej Katalonii - opowiada Wiak.