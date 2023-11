Hitowe połączenie z Wrocławia. Pierwsze takie w historii

Nowa siatka połączeń z lotniska w stolicy Dolnego Śląska weszła w życie 29 października br. i będzie obowiązywać do 30 marca 2024 r. Na ten czas lotnisko zapowiedziało kilka nowości, które powinny przypaść turystom do gustu. Jedna z nich to wspomniane połączenie z Seulem. Nowa trasa zasługuje na miano wyjątkowej, bowiem jest to pierwsze transkontynentalne i bezpośrednie połączenie realizowane w ramach regularnej siatki połączeń z wrocławskiego lotniska.