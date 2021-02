Hotel Orle Gniazdo. Kultowy ośrodek w Szczyrku przejdzie metamorfozę

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Szczyrku. Jednak turyści odwiedzający górski kurort za 2-3 lata ujrzą hotel Orle Gniazdo w nowym wydaniu. Ośrodek dołączy do międzynarodowej sieć hotelowej Accor, która planuje kompleksowo go zmienić.

Share

Hotel Orle Gniazdo w Szczyrku Źródło: Wakacje.pl