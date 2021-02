Mobilne hotele już w Polsce. "Chcemy przywołać trochę beztroski, której wielu z nas brakuje"

Magda Bukowska: Zacznijmy od tego, co to jest mobilny hotel? Domek na kółkach?

Paweł Kołtunowicz: (Śmiech) Tak, dokładnie tak. Nasze apartamenty mają koła i są przystosowane do szybkiego i łatwego zmieniania lokalizacji. Z miejsca, w którym stacjonujemy w tej chwili, czyli miejscowości Ściegny pod Karpaczem, w 24 godziny, możemy je przewieźć nad Bałtyk, co z resztą planujemy zrobić wiosną.

Sezon w Polsce trwa cały rok. Jednak różne lokalizacje przyciągają gości w innych okresach. Wiele pięknych miejsc, zwłaszcza tych poza utartymi szlakami, jest odwiedzana przez turystów tylko przez 3 - 4 miesiące. Nie ma więc sensu budować tam całorocznych obiektów, które przez większość roku będą świeciły pustkami. My możemy postawić nasze mobilne apartamenty dokładnie w tych miejscach i w tym czasie, kiedy jest na nie zapotrzebowanie.

- Oddamy głos turystom. Generalnie idea jest taka, by odkrywać i udostępniać piękne, ciekawe miejsca, które znajdują się poza najpopularniejszymi szlakami. Już od pewnego czasu widać, że ludzie szukają na wypoczynek miejsc z dala od zgiełku, na uboczu. Pandemia jeszcze ten trend wzmocniła.

Ta idea podróżowania jest nam bardzo bliska. Natura, cisza, pełen relaks. To trochę taki powrót do wakacji z czasów PRL-u, gdzie szczytem marzeń była przyczepa kempingowa, gdzieś w lesie czy nad jeziorem. Czas spędzało się z rodziną, cały dzień biegało się w szortach, zbierało grzyby, pluskało w wodzie, piekło kiełbaski przy ognisku. Chcemy przywołać trochę tej beztroski, której wielu z nas brakuje. Różnica jest tylko w standardzie. Wprawdzie maleńka przyczepa miała swój klimat, jednak dziś oczekujemy już czegoś więcej. Dlatego nasze mobilne pokoje hotelowe mają standard 3 gwiazdkowych hoteli.

Wróćmy na chwilę do tego głosu turystów. W jaki sposób mają oni wpływać na lokalizację hotelu?

Czy jeśli wymyślę sobie wakacje w jakimś konkretnym miejscu i poproszę o ustawienie mi tam apartamentu na miesiąc, będzie to możliwe?

Zakładamy, że apartamenty mają stać w jednym miejscu od 3 do 7 miesięcy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zaparkować nasz mobilny pokój hotelowy na miesiąc. Takie zapytania zawsze będziemy rozpatrywać, uwzględniając oczywiście obłożenie w danym terminie, nasz kalendarz wydarzeń i przede wszystkim kalkulację cenową, uwzględniając koszty transportu.

Jeśli chodzi o pomieszczenia mieszkalne, to doba w apartamencie twin, w zależności od sezonu, będzie kosztować od 170 do 300 zł, a w rodzinnym 350-590 zł. To cena za cały apartament, nie za osobę. W apartamencie rodzinnym, na który składają się dwie sypialnie, salon i w pełni wyposażone łazienka i kuchnia, może wygodnie mieszkać nawet 6 osób. Apartamenty posiadają toaletę, prysznic, kuchenkę, mikrofalówkę, zmywarkę. Są też wyposażone w klimatyzację z funkcją grzania i zapewniają komfort zarówno latem jak i zimą. Nawet tak surową jak obecnie.