Kraków. Gmach banku zostanie przekształcony w hotel

Dawną siedzibę banku PKO w stolicy Małopolski czeka rewolucja. Imponujący, zabytkowy budynek będzie pełnił funkcję luksusowego hotelu.

Obiekt od ponad 2 lat jest własnością dewelopera J.W. Construction. Mimo że inwestor nie jest jeszcze znany, Józef Wojciechowski, prezes firmy, zapewnia, że gmach czeka świetlana przyszłość – będzie to hotel z najwyższej półki, 5-gwiazdkowy i ociekający luksusem.

Plany dotyczące perełki architektonicznej przy. ul. Wielopole szeroko opisuje portal naszemiasto.pl, który skontaktował się z Wojciechowskim. Właściciel firmy przekazał, że aktualnie został podpisany list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku, trwają też prace nad projektem. Potencjalny kupiec ma 60 dni na decyzję i jeśli w tym czasie transakcja nie zostanie sfinalizowana, to przyszły hotel pozostanie w obecnych rękach.

Deweloper nie zdradza informacji o cenie. Klient poznaje ją w trakcie spotkania biznesowego. Jednak szacuje się, że przekształcenie gmachu w hotel może kosztować ok. 70 mln zł. Przewiduje się, że prace mają potrwać maksymalnie 2 lata.

W hotelu ma się znaleźć docelowo 165 pokoi. W planach jest stworzenie basenu, ogólnodostępnej restauracji na parterze oraz baru, który miałby się znaleźć w dawnej sali operacyjnej banku. Wszystkie prace muszą przebiegać pod okiem konserwatora zabytków. Według Zarządu Dróg Miasta Krakowa inwestor musi zbudować garaż podziemny. Argumentuje to brakiem wystarczającej liczby miejsc postojowych w pobliżu.

Imponujący budynek, pierwotnie siedziba Pocztowej Kasy Oszczędności, a do 2017 r. banku PKO, został oddany do użytku w 1925 r. To jedna z najważniejszych przedwojennych budowli w Krakowie i prawdopodobnie najlepszy projekt architekta Adolfa Szyszko-Bohusza.