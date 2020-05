Hotele otwarte od 4 maja. Sprawdź, co możesz, a czego musisz unikać

Kolejny etap odmrażania gospodarki ma obejmować również hotele. Już od poniedziałku 4 maja możemy zarezerwować pokój w jednym z resortów i wypożyczyć sprzęt do podróżowania, na przykład rowery czy kajaki. Jednak obsługa hotelowa jest zobowiązana do dezynfekcji sprzętu po każdym użyciu.

O ile zostanie nam dostarczony posiłek do pokoju, to już niestety nie zjemy go w restauracji hotelowej. Zgodnie z ustawą punkty gastronomiczne mogą działać jedynie z usługą jedzenia na wynos. Hotele nie są tutaj wyjątkiem. Nie udamy się również na masaż, basen czy do spa. Nie skorzystamy także z sal telewizyjnych czy siłowni.