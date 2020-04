Niebawem otwarcie hoteli. "Prawdziwa majówka zacznie się po 4 maja"

Polacy wolą jeździć do hoteli niż spacerować po lesie

Badanie pt. "Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19", które zrealizowano na zlecenie Blue Marine Mielno oraz Violetty Hamerskiej, eksperta rynku hotelowego, na grupie ponad 3,4 tys. osób, pokazuje, że koronawirus nie zmienił nastawienia Polaków do wypoczynku. Nadal ponad połowa z nas chce jeździć do hoteli i ośrodków wypoczynkowych – tak odpowiedziało ponad 55 proc. ankietowanych. Przykładowo na kemping wybiera się jedynie 2 proc. badanych.

- Trochę jestem zaskoczona faktem, że goście hoteli już chcą do nich wrócić, mimo pewnych niewiadomych i prawdopodobnych ograniczeń. Z drugiej strony, jesteśmy zmęczeni izolacją, potrzebujemy kontaktów społecznych, zmiany otoczenia i… doświadczania, by oderwać się od różnych tematów oraz odreagować wiele tygodni izolacji. To bardzo dobry sygnał dla hotelarzy, którzy czekają w gotowości na restart - mówi Violetta Hamerska, ekspert hotelowy.