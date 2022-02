Hotele tylko dla dorosłych. Co to jest i jak ich szukać?

W lutym tydzień all inclusive w czterogwiazdkowym hotelu dla dorosłych w Turcji spędzimy od 1600 zł. Możemy tam wtedy jednak liczyć na wiosenne temperatury. Jeśli chcemy się wygrzać, postawmy na Egipt. W Hurghadzie będzie ponad 20 st. C., a tydzień w czterogwiazdkowym hotelu all inclusive dla dorosłych spędzimy od 2400 zł.