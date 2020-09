Hulajnogi. Gdzie można jeździć? Najbardziej popularne miejsca w polskich miastach

Hulajnogi są coraz bardziej popularnym środkiem transportu w miastach. Jeździmy nimi do pracy, na spotkanie ze znajomymi, na zakupy czy zwiedzanie. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Free Now, Bulwary nad Wisłą lub Odrą, okolice krakowskiego rynku albo deptak z Gdańska do Sopotu - to jedne z najchętniej wybieranych miejsc wśród fanów elektrycznych jednośladów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hulajnogi stają się coraz bardziej popularne w Polsce (123RF, Fot: Karolina Maliszewska)