Ich wyjazdy kosztują niemal 90 proc. więcej. Pary płacą znacznie mniej

Przykładowo w biurze TUI tygodniowe wakacje all inclusive na Majorce dla pary to wydatek 840 funtów (ok. 4,4 tys. zł) za osobę. Samotny podróżnik za ten sam wyjazd zapłaciłby 1,4 tys. funtów (ok. 7,4 tys. zł), czyli ponad 70 proc. więcej. I to pomimo tego, że zajmuje jedno miejsce w samolocie i spożywa o połowę mniej jedzenia oraz napojów. Co więcej, singlowi zaoferowano pokój dwuosobowy — podczas gdy para mogła liczyć na darmowe podniesienie standardu zakwaterowania i w efekcie apartament z sypialnią.