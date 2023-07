Idealne miejsce na urlop nad polskim morzem. Boska plaża i mnóstwo atrakcji

Władysławowo to nadbałtycki kurort zlokalizowany w województwie pomorskim. Leży na północnym krańcu naszego kraju, u samego podnóża Mierzei Helskiej, na wschód od Jastrzębiej Góry. To bardzo popularne pod względem turystycznym miejsce, które tętni życiem zwłaszcza w okresie letnim. Wszystko to dzięki szerokiej, piaszczystej plaży, morzu oraz sosnowym lasom, które otaczają miejscowość.