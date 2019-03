Ignacy pochodzi z Japonii. Promuje nasz język i zna go lepiej niż niejeden Polak

Japończyk bez polskich korzeni tłumaczy nienaganną polszczyzną zawiłości naszego języka. Jego wiedza jest taka, że może zawstydzić wielu mieszkańców kraju nad Wisłą. A jego motywacja rozgrzewa serce: jest nią miłość do Polski.

Ignacy pochodzi z Japonii. Polskie imię to tylko przykrywka – pod takim właśnie pseudonimem, Ignacy z Japonii, prowadzi kanał wideo w serwisie YouTube. Choć Ignacy nie ma wśród krewnych żadnego Polaka, kanał prowadzony jest po polsku, a Ignacy tłumaczy na nim zawiłości naszego języka. I to jakie zawiłości!

Polacy zazwyczaj nie wiedzą. Ignacy wie i wytłumaczył, sięgając do starosłowiańskiego rdzenia słowa, przywołując oboczności, zanik i fonetyzację jerów, uproszczenie grup spółgłoskowych. Większości z nas kojarzy się to – jeśli w ogóle – z kilkoma nudnymi lekcjami gramatyki historycznej z czasów liceum, co do których gorąco modliliśmy się, by nie weszły w zakres najbliższej klasówki.

