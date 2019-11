Imponująca atrakcja. Na Słowacji powstała lodowa katedra Notre-Dame

W słowackiej części Tatr można podziwiać nietypową katedrę Notre-Dame. Budowla ma wysokość 10 metrów i składa się z 1880 bloków lodu, o łącznej masie 225 ton. Atrakcja robi ogromne wrażenie.



Lodowe świątynie na Słowacji stają się tradycją

Już po raz siódmy na Hrebienoku powstała lodowa świątynia, przyozdobiona wielobarwnymi światłami. Każdego roku rzeźbiarze nawiązują do innej znanej budowli. Przykładowo w 2018 r. inspirowali się watykańską bazyliką św. Piotra, którą odwiedziło ok. 250 tys. turystów.

"W tym roku nasza lodowa budowla jest inspirowana katedrą Notre-Dame w Paryżu, która wiosną tego roku ucierpiała w wyniku pożaru. Tak jak wszyscy ludzie na całym świecie pragniemy, aby ten pomnik historii był jak najszybciej odbudowany. My przynajmniej w ten symboliczny sposób na Hrebienoku na wysokości 1285 m n.p.m. wznieśliśmy tę znana budowlę" – powiedziała w rozmowie z mediami Lucia Blašková, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej w Wysokich Tatrach.

W tworzeniu lodowej Notre-Dame brało udział 18 rzeźbiarzy z Litwy, Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Głównym "budowniczym", a zarazem pomysłodawcą jest artysta Adam Bakoš. Co roku w lodowych świątyniach pojawiają się także motywy tatrzańskie - tym razem są w witrażach na wieżach.

Lodową świątynię można podziwiać aż do kwietnia. Dodatkową atrakcją będzie zaplanowany na styczeń międzynarodowy konkurs rzeźby w lodzie, na który zjeżdżają w słowackie Tatry ekipy artystów z różnych stron świata, w tym z Polski. Zaplanowano także szereg koncertów na plenerowej scenie. Aby dotrzeć na Hrebienok z Polski, należy dojechać do Starego Smokowca i dalej pieszo lub kolejką udać się do lodowej świątyni.