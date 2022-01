Indonezja. Rząd ogłosił decyzję w sprawie nowej stolicy

W 2019 roku prezydent Jokowi zapowiedział, że do końca swojego urzędowania doprowadzi do przeniesienia administracji z Dżakarty na położoną bliżej geograficznego środka archipelagu wyspę Borneo. To największa wyspa Archipelagu Malajskiego. Jej północna część należy do Malezji, niewielki obszar zajmuje też Brunei, a reszta to terytorium Indonezji.