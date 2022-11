Internauci kpią z gdańskiego zabytku. "Czyli nie tylko ja to widzę"

"Jeden z najważniejszych zabytków tego miasta i brama witająca wszystkich turystów w tym mieście wygląda na co dzień jak standardowa żuloprzestrzeń na targowisku i obszarze nieudanej rewitalizacji. A do tego wszystkiego, mimo faktu bycia pod ochroną konserwatorską, przez pół roku w tej przestrzeni funkcjonują "pożal się, Boże" budy tego czy innego jarmarku, no bo przy pomocy handlu trzeba walczyć z biedą" - pisał architekt Paweł Mrozek, prowadzący profil "Sto lat planowania" na Facebooku.