Internauci oburzeni sytuacją na gdańskim dworcu. "Zakała i hańba"

Nasi czytelnicy zwrócili uwagę na jeszcze jeden aspekt ciągnącego się remontu. Chodzi o brud, bałagan i odrażające zapachy. "W maju leciałem na komunię do córki" - pisze osoba posługująca się nickiem Sweden Viking (personalia dw. redakcji). - "Musiałem lecieć do Gdańska, a potem pociągiem do Krakowa(...) Kiedy wszedłem do dworca tymczasowego myślałem że puszczę pawia. Smród i odór nie do wytrzymania, a ludzie tam siedzą, menele śpią, a co niektórzy spożywają posiłek. Zgłosiłem to do sanepidu".