Opłaty na parkingach przy największych plażach. Stawki niezależne od czasu parkowania

Siedem dni w tygodniu

Parkujący muszą płacić za postój na wymienionych terenach we wszystkie dni tygodnia w godz. 9-19. Wysokość opłaty to 10 zł za cały czas parkowania - bez względu na to, czy zostawimy auto na godzinę czy na 10 godzin. Wyjątkiem jest parking przy ul. Cystersów, gdzie opłata wynosi 4 zł za godzinę postoju. Postój do 15 min. jest bezpłatny.