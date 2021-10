Inwazja biedronek azjatyckich. Czy są groźne i jak z nimi walczyć?

Biedronki azjatyckie. Jak je rozpoznać?

Łatwo ją pomylić z rodzimą biedronką, ale po dokładnym przyjrzeniu się można zauważyć wiele różnic. Biedronka azjatycka jest większa od polskiej - mierzy od 5 do 88 mm długości i od 4 do 7 mm szerokości. Przybiera różne barwy: od jasnożółtej, przez pomarańczową do prawie czarnej. Pokryta jest nieregularnymi kropkami, których maksymalna liczba to 23, ale może także nie mieć ich wcale.