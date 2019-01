Inwestycje w rozwój turystyki zimowej w Czarnogórze

Na początku lutego br. odbędzie się uroczysta inauguracja nowoczesnego centrum narciarskiego Kolašin 1600 Ski Centre w paśmie górskim Bjelasica w środkowej Czarnogórze. Dzięki rządowym inwestycjom miasto Kolašin zyskuje na znaczeniu jako liczący się ośrodek narciarski w Europie.

Rozwój turystyki zimowej to jeden z celów rządu Czarnogóry . Państwo zainwestował do tej pory około 50 mln euro w infrastrukturę miasta oraz ośrodek Kolašin 1600 Ski Centre, co ma pomóc uczynić z tego regionu główne centrum zimowe. Duško Marković, premier Czarnogóry, podkreślił, że dzięki dotychczasowym inwestycjom Kolašin i Czarnogóra będą dysponować ofertą, która wpłynie na rozwój turystyki, a zarazem gospodarki całego kraju. Władze mają również nadzieję, że uda się pozyskać inwestorów chętnych rozbudować bazę hotelową i poczynić dalsze inwestycje.

Bjelasica to pasmo górskie w środkowej części Czarnogóry na terenie Parku Narodowego Biogradska Gora, uważanego za raj dla miłośników wędrówek pieszych i górskich. Otacza go pięć miast: Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Andrijevica. Najwyższe szczyty to: Crna glava 2139 m n.p.m., Zekova glava 2117 m n.p.m i Troglava 2072 m n.p.m. Największym jeziorem jest Biogradsko, region obfituje w liczne źródła oraz gęste lasy. Kolašin ze względu na swoje położenie (od 1450 do 1973 m n.p.m.) i otoczenie uważany jest za rejon uzdrowiskowy.