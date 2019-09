"iPhone" sprzed 2 tys. lat. Ciekawe znalezisko w "rosyjskiej Atlantydzie"

Ala-Tey zwana jest przez niektórych "rosyjską Atlantydą". Archeolodzy odkryli tam starożytny grób, a w nim przedmiot przypominający - jak żartują badacze - współczesnego iPhone’a. A to nie jedyne wyjątkowe znalezisko.

Niestety nie jest to żadna zaginiona technologia. W rzeczywistości jest to duża elegancka klamra do pasa o wymiarach 18 x 9 cm. Wykonana została z odmiany węgla brunatnego zwanego gagatem, a ozdobiona została masą perłową oraz takimi kamieniami, jak turkus czy karneol.