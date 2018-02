Iran Aseman Airlines. Co wiemy o tej linii lotniczej?

Samolot pasażerski z co najmniej 60 pasażerami na pokładzie rozbił się w górach Zagros w Iranie. Maszyna typu ATR-72 należała do linii lotniczych Aseman. W przeszłości z tego modelu samolotu korzystał przewoźnik OLT Express.

Według ostatnich doniesień wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zginęli. Lokalne media podają, że na pokładzie samolotu było 66 osób. Wcześniej maszyna zniknęła z radarów. Samolot leciał z Teheranu do miasta Jasudż. Do katastrofy doszło po ok. 50 minutach lotu w górach Zagros na południe od miasta Ispahan.