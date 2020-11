Irlandia. Zdesperowani piwosze odkryli sposób, jak pójść do pubu mimo lockdownu

Rząd Irlandii zdecydował się ponownie wprowadzić lockdown w związku z coraz większą liczbą osób zarażonych koronawirusem. Kraj funkcjonuje w takim reżimie łącznie przez sześć tygodni - do 1 grudnia. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele czy puby. Jednak są też pewne wyjątki – mowa o lotniskach, które zostały uznane przez rząd za "niezbędną usługę" i dlatego pozostają otwarte podczas lockdownu na poziomie 5 (blokada na poziomie 5 oznacza zamknięcie restauracji i pubów działających stacjonarnie w kraju. Można zamówić tam na wynos, jak w Polsce).

Cwana paczka znajomych postanowiła przechytrzyć pracowników lotniska

Jak przekazuje "Wprost", młodzi mężczyźni kupili najtańsze bilety lotnicze, jakie udało im się znaleźć - po 9,99 euro (ok. 44 zł). Jednak po przejściu kontroli bezpieczeństwa, zamiast udać się do bramki, z której miał odlecieć samolot, rozsiedli się w lotniskowym pubie i zaczęli konsumować piwa. Zamówili też jeden wspólny posiłek za ok. 10 euro.