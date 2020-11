USA. Muzułmanka wyproszona z samolotu. Mężczyzna czuł się przy niej "niekomfortowo"

Amani al-Khatahbeh jest założycielką strony internetowej Muslim Girl i pierwszą muzułmańską kandydatką do Kongresu w New Jersey. 14 listopada miała lecieć z Newark do Charlote w Północnej Karolinie. W kolejce do kontroli bezpieczeństwa wdała się w dyskusję z innym pasażerem. W konsekwencji usunięto ją z samolotu.

Pasażerowie zaczęli się kłócić jeszcze przed wejściem na pokład (Getty Images)