Izrael nie wpuści turystów, którzy byli w Chinach. Do odwołania

Władze Izraela zdecydowały, że turyści, którzy odwiedzili Chiny w ciągu 14 dni przed wylotem do ich kraju, nie zostaną wpuszczeni. Decyzja obowiązuje do odwołania.

"Wszyscy pasażerowie, którzy odwiedzili Chiny w czasie 14 dni przed wylotem do Izraela, nie będą wpuszczeni do Izraela. Jeżeli pasażerowie przybędą do Izraela nie spełniając powyższego warunku, linie lotnicze będą zobowiązane do zabrania pasażerów do kraju pochodzenia/wylotu" - głosi komunikat.