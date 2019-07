Jak przetrwać długą podróż? 3 niezawodne sposoby na nudę podczas drogi

Nawet największy miłośnik podróży może porządnie się wynudzić w trakcie drogi do celu. Nie wszystko przecież możemy przewidzieć, a kilkugodzinne oczekiwanie na lotnisku czy długa podróż autokarem to zawsze jest wyzwanie. W czasie podróży nie mamy wielkiego pola do popisu pod względem dostępnych rozrywek. Jak więc przygotować się do wakacji, tak aby lot bądź przejazd minął nam niezauważenie? Poznaj 3 niezawodne sposoby na nudę w czasie drogi i dowiedz się, jak wdrożyć je w życie. Zaopatrz się w najlepszy sprzęt – nowoczesny tablet Huawei MediaPad T5 o ekranie 10 cali, wysokiej rozdzielczości, głośnikach stereo i pojemności 64 GB.

Podziel się

Jak przetrwać długą podróż? (Materiały prasowe)

Co robić w pociągu, samolocie, autobusie?

Na długą podróż najlepiej jest przygotować sobie różne rodzaje rozrywki. Dwie czy trzy godziny w pociągu albo samolocie są dość łatwe do przetrwania, ale zdarzają się przecież podróże, które trwają nawet kilkanaście godzin. Trudno zakładać, że wystarczy nam jedno zajęcie. Ponieważ jednak przez większość czasu jesteśmy unieruchomieni w fotelu, warto mieć przy sobie własne, prywatne centrum rozrywki.

Najlepszym rozwiązaniem jest tablet Huawei MediaPad T5, na którym możemy zarówno oglądać filmy i seriale w doskonałej rozdzielczości, słuchać podcastów lub muzyki w świetnej jakości, czytać książki i artykuły bez męczenia wzroku, jak i nawet grać w gry, które zachwycą płynnością działania.

Dodatkowym atutem tabletu MediaPad T5 w wakacyjnym bagażu jest fakt, że możemy mieć na nim wiele aplikacji ułatwiających podróż od etapu planowania aż po powrót do domu. Umożliwi to aż 64 GB pamięci. W wolnej chwili bez problemu posurfujemy w Internecie, porozmawiamy ze znajomymi czy poprzeglądamy najnowsze fotki.

Filmy i seriale w długiej podróży – jak oglądać komfortowo i bez zakłóceń?

Huawei MediaPad T5 to też idealny tablet do oglądania filmów i słuchania muzyki. Doskonałą jakość obrazu zapewniają takie parametry jak współczynnik proporcji 16:10 i rozdzielczość 1920 x 1200. Dodatkowo przyjemność oglądania wideo i słuchania muzyki gwarantują podwójne głośniki wyposażone w wzbogacającą dźwięk technologię HUAWEI Histen. Jak parametry przekładają się na komfort użytkowania?

Jednym z najpopularniejszych sposobów na przetrwanie nudnej podróży jest oglądanie filmów i seriali. Czas płynie wtedy szybko, a podróż mija nie wiadomo kiedy. Musimy jednak mieć na uwadze, że możemy mieć kłopoty z zasięgiem (a w samolocie wręcz musimy wyłączyć dostęp do Sieci). Dlatego warto w czasie przygotowań do wyjazdu pobrać na tablet to, co planujemy oglądać. Najlepiej ściągnąć więcej filmów, niż jesteśmy w stanie obejrzeć, tak abyśmy mieli wybór w zależności od nastroju.

Bardzo istotnym parametrem jest pojemność dysku – dzięki dużej ilości miejsca (64 GB) tablet Huawei MediaPad T5 stanie się naszym wirtualnym plecakiem, do którego spakujemy wszystkie przydatne aplikacje i ciekawe pliki przydatne w podróży. Dodatkowo nie zabraknie w nim również miejsca na fotki, które zrobimy w czasie wakacji.

Tablet, na którym będziemy komfortowo oglądać wideo powinien mieć spory ekran o wysokiej rozdzielczości (w przypadku Huawei MediaPad T5 jest to aż 1920 x 1200) i bardzo dobrej ostrości. Wspaniała jakość obrazu zagwarantuje nam radość z oglądania. Urządzenie nie tylko zapewnia wyjątkowe wrażenia dzięki pięknym kolorom i wyraźnym szczegółom, ale też automatycznie dopasowuje jasność ekranu do panujących warunków.

Nie mniej istotna jest jakość dźwięku. Głośniki stereo przydadzą się głównie, gdy będziemy chcieli coś obejrzeć np. w hotelu. W podróży niezbędnym akcesorium są jednak dobre słuchawki bezprzewodowe, które zapewniają doskonałą jakość dźwięku, są wygodne (brak plączących się kabli), a jednocześnie dają prywatność i możliwość korzystania z rozrywki bez przeszkadzania współpasażerom. W przedsprzedaży tabletu Huawei MediaPad T5 wysokiej jakości bezprzewodowe słuchawki dostępne są za złotówkę.

Materiały prasowe Podziel się

Gry jako sposób na nudną podróż

Oglądanie i słuchanie też może nam się w końcu znudzić. Wówczas z pomocą przychodzą gry, których różnorodność sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Musimy jednak zaopatrzyć się w mocny tablet Huawei MediaPad T5, który poradzi sobie z wymagającymi aplikacjami. Jakie parametry decydują o tym, że jest to świetny tablet do gier?

Podstawą jest pamięć RAM. W przypadku urządzenia Huawei MediaPad idealną płynność działania zapewnia 4GB RAM-u oraz szybki i intuicyjny system Android 8.0. Dzięki temu gry ładują się szybciej i działają bez przerywania czy zacinania. Dodatkowo działanie i wydajność tabletu wspomaga mocny procesor.

Płynność działania jest niebywale istotna, ale radość z korzystania z gier nie byłaby pełna bez świetnej jakości dźwięku i obrazu. Wysoka rozdzielczość, mocne barwy i znakomite głośniki oraz słuchawki to podstawa, gdy planujemy w podróży umilać sobie czas, grając w gry na tablecie.

Czytanie w podróży – jak zmieścić książki do bagażu?

Trzecim świetnym sposobem na nudę w podróży jest czytanie książek i artykułów. Niezależnie od tego, czy będzie to lekka lektura, czy też coś bardziej ambitnego, musimy zorganizować sobie miejsce na swoją podróżną biblioteczkę. Z pomocą znów przychodzi nam tablet Huawei MediaPad T5, który pomieści w sobie liczbę książek, jakiej z pewnością nie dalibyśmy rady przeczytać na żadnym urlopie. To oszczędność miejsca i brak konieczności dźwigania, a przy okazji kolejny sposób na to, by kilka godzin na lotnisku lub dworcu albo w pociągu czy autokarze było pożytecznie i przyjemnie spędzonym czasem.

Warto wybrać urządzenie, którego ekran jest przyjazny dla naszych oczu i ich nie męczy. MediaPad T5 to lekki sprzęt (ok. 460 g) o eleganckiej obudowie i dopracowanym designie. Jest poręczny i pojemny, a dodatkowo ekran o wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą jakość obrazu i automatycznie ustawi jego jasność. Tryb ochrony wzroku redukuje też szkodliwe niebieskie światło, tak aby czytanie było jeszcze bardziej przyjemne i nie męczyło oczu.

Co, jeśli zapragniemy po prostu posurfować po Sieci lub przeczytać coś online? Wówczas przyda się obecny w T5 moduł LTE, w którym można umieścić kartę SIM, tak aby niezależnie od spotów Wi-Fi móc cieszyć się dostępem do Internetu.